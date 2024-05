Photo : YONHAP News

Ce mardi encore, il fait très beau au pays du Matin clair. Aucun nuage ne vient faire de l’ombre au tableau.Ce matin, malgré une minimale de 9°C à Chuncheon, il fait plus de 10°C sur tout le territoire. Notamment, Séoul enregistre un mercure de 13°C, tout comme Cheongju. Il fait 14°C à Busan et Yeosu, 15°C sur l’île méridionale de Jeju et jusqu’à 16°C à Gangneung. Dans les régions intérieures, il fait entre 10 et 13°C.Cet après-midi, il fera plus chaud. Météo-Corée prévoit 24°C dans la capitale comme à Busan et Jeonju. Il fera même 28°C à Daegu et jusqu’à 29°C à Gangneung. Il fera entre 25 et 27°C dans les régions intérieures et 22°C à Jeju.