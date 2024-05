Un diplomate cubain à Séoul pour discuter les détails de l’ouverture de l’ambassade

Photo : YONHAP News

Un diplomate cubain, basé en Chine, est arrivé hier à Séoul. Il s’agit de Mario Alzugaray Rodriguez, conseiller à l’ambassade de l’Etat insulaire dans l’empire du Milieu. Objet de son déplacement : mener des discussions sur le processus d’ouverture de la représentation permanente de son pays à Séoul.Ce même jour, il a été reçu par les responsables concernés du ministère sud-coréen des Affaires étrangère. A cette occasion, ceux-ci lui ont expliqué dans les détails l’ensemble des procédures à suivre. Les deux parties se sont aussi engagées à continuer de coopérer et de communiquer pour leur bon déroulement.Vous vous en souvenez peut-être. Séoul et La Havane ont convenu, en février, d’établir leurs relations diplomatiques et d’ouvrir leurs ambassades respectives.Afin de concrétiser cet accord, le gouvernement sud-coréen a déjà dépêché une délégation dans la capitale cubaine, fin avril. Il entend y envoyer bientôt son personnel, chargé d’inaugurer sa mission diplomatique.