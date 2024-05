Corée du Nord : une délégation de la Commission d’Etat des sciences et des technologies à Moscou

Photo : YONHAP News

La lune de miel Pyongyang-Moscou se poursuit. En effet, les deux alliés multiplient les échanges et les visites de leurs hauts responsables. Cette fois, une délégation de la Commission d’Etat des sciences et des technologies de la Corée du Nord s’est rendue en Russie.D’après l’agence officielle de l’Etat communiste, la KCNA, ces délégués, menés par le patron de l’institution, Ri Chung-gil, se sont envolés, hier, pour la capitale russe. Ils prendront part à la huitième réunion du comité de coopération scientifique et technologique des deux pays.Pour sa part, l’ambassade de Russie à Pyongyang a annoncé que son chef, Alexander Matsegora, était allé à l’aéroport leur souhaiter un bon voyage. Elle a également fait connaître leur programme détaillé.D’après cette mission diplomatique, l’équipe nord-coréenne est composée de plusieurs experts et diplomates. Et à l’issue de la conférence, les deux nations adopteront un protocole portant sur les résultats de leurs discussions. Il pourrait s’agir entre autres d’organiser un congrès scientifique à Pyongyang en septembre prochain, et ce afin de célébrer le premier anniversaire du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine sur le cosmodrome Vostotchny, en Extrême-Orient russe.A noter qu’en vertu de la résolution 2321, adoptée en 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies refuse toute coopération scientifique ou technologique avec le royaume ermite. Celui-ci et le pays de Vladimir Poutine bravent donc cette interdiction.