« The Roundup » : les quatre volets font 40 millions d’entrées

Photo : YONHAP News

« The Roundup : Punishment » n’a pas atteint les 10 millions d’entrées le weekend dernier, contrairement aux attentes, mais une bonne nouvelle vient de tomber. Le nombre accumulé de personnes qui sont allées voir les quatre volets de « The Roundup » a franchi les 40 millions. En effet, les trois premières œuvres de cette série à succès avaient réussi à attirer ensemble plus de 30 millions de spectateurs dans les salles obscures.Sorti au cinéma le 24 avril dernier, ce film d’action avec Ma Dong-seok dans le rôle de flic à poing puissant accumule les entrées. Il figurait en tête du box-office hier. Il a donc de fortes chances d’accueillir son dix-millionième spectateur, demain, à l’occasion de l’anniversaire de Bouddha, un jour férié en Corée du Sud.