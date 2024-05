Hausse en avril des prix à l’exportation et à l’importation

Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation et ceux à l’importation ont poursuivi leur ascension en avril, et ce, pour le quatrième mois consécutif.A en croire la première estimation de la Banque de Corée (BOK), qui a communiqué, aujourd’hui, les chiffres les concernant, le mois dernier, l’indice des prix à l’exportation a progressé de 4,1 % sur un mois, à 132,17. En glissement annuel, c’est une hausse de 6,2 %.Pour être un peu plus précis, les cours des biens industriels ont bondi de 4,1 %, tandis que ceux des produits alimentaires et halieutiques ont fléchi de 2,5 %, tous deux par rapport au mois précédent.La banque centrale associe cette augmentation à la flambée du dollar américain. De fait, en avril, la devise sud-coréenne a chuté de 2,8 % sur un mois et de 3,6 % sur un an face au billet vert.En ce qui concerne l’indice des prix à l’importation, il s’est envolé de 3,9 %, comparé au mois de mars, pour s’établir à 143,68. Principale explication à cela : la hausse des cours du pétrole de Dubaï.Les coûts des matières premières et intermédiaires sont montés respectivement de 5,5 et 3,7 % par rapport au mois de mars.