Han Duck-soo reçoit le ministre slovaque des Affaires étrangères Juraj Blanar

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre, Han Duck-soo, a reçu, hier, le chef de la diplomatie slovaque, Juraj Blanar, actuellement en voyage en Corée du Sud. Les sujets d’intérêt commun ont été au cœur de leur conversation.Han en a profité pour solliciter le ministre slovaque d’apporter son soutien aux entreprises sud-coréennes implantées dans son pays, et de prendre des mesures en faveur de leurs investissements. Et ce, plus particulièrement dans la construction des infrastructures visant à améliorer les chaînes de l’approvisionnement.En retour, Blanar a promis de porter un intérêt continu pour les activités des compagnies du pays du Matin clair, présentes en Slovaquie.Les deux hommes ont également échangé sur la question nord-coréenne. Le chef du gouvernement sud-coréen a exprimé son inquiétude. Il a alors rappelé que les bravades de Pyongyang et sa coopération militaire illégale avec Moscou menaçaient la sécurité dans la péninsule comme dans le monde.Pour sa part, le plus haut diplomate slovaque a condamné les provocations nord-coréennes et a manifesté son soutien à la paix et à la réunification de la péninsule divisée.