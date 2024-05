Yoon Suk Yeol promet de mieux protéger les travailleurs précaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République a repris, aujourd’hui, le débat avec ses concitoyens sur leur vie quotidienne. Une discussion suspendue avant les législatives du 10 avril.La réunion a eu lieu dans un centre de bien-être au travail de Séoul. Elle a été placée sous le signe de la protection des travailleurs ayant un statut précaire. Yoon Suk Yeol a alors préconisé de préparer un cadre institutionnel pour les défendre. Il a ensuite annoncé que l’Etat redoublerait d’efforts dans ce sens, en établissant les projets de loi nécessaires.Le chef de l’Etat s’est engagé à lancer, dans le cadre de ces législations, les mutuelles des travailleurs non organisés, et à régler les différends et litiges entre eux et leurs patrons. Sans oublier la création d’un fonds pour leur bien-être social.Le dirigeant a également promis de demander à son gouvernement d’intervenir plus activement afin de dissuader les employeurs de retarder le versement des salaires de leurs salariés.Selon le locataire du Bureau de Yongsan, si l’économie nationale croît, la vie des travailleurs doit s’améliorer en parallèle. Et une croissance déséquilibrée entre les entreprises et leurs salariés n’est pas durable. De même, il faut trouver une solution au dualisme et à la polarisation du marché de l’emploi, qui peuvent mettre en péril, aussi, la démocratie.