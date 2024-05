Han Duck-soo : l’exécutif fera tout son possible pour enrayer la chute des naissances

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le Premier ministre qui a réuni le conseil des ministres hebdomadaire du mardi. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour, mais la baisse des naissances a dominé les débats.A ce propos, Han Duck-soo a redit que le gouvernement ferait de son mieux pour créer un momentum pour relancer la natalité. Pour lui, aux vues de l’évolution de la structure démographique de la Corée du Sud, la décennie à venir sera le dernier moment crucial pour la doper. Et si ce phénomène de baisse ne peut être réglé dans un court laps de temps, l’Etat doit y trouver absolument un remède pour sa survie.Le chef du gouvernement a alors tenu à rappeler que l’exécutif a décidé de faire de cette crise un chantier prioritaire de l’Etat, en créant le ministère chargé d’y faire face et en mettant en place une batterie de mesures nécessaires à court et à long termes.Han est aussi revenu sur la loi ad hoc visant à rouvrir les enquêtes sur la bousculade mortelle d’Halloween à Itaewon à Séoul, qui a fait 159 morts, en octobre 2022. Selon lui, son vote est un exemple de coopération souhaitable entre le législatif et l’exécutif comme entre le parti au pouvoir et les oppositions.Pour rappel, le texte a été adopté le 2 mai par le Parlement et promulgué aujourd’hui en conseil des ministres.