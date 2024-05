Séoul organise un exercice conjoint des armées simulant les attaques de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a effectué, aujourd’hui, un exercice militaire simulant les attaques de missiles et d’avions de sa voisine du Nord.Toutes les forces armées, que ce soit l’Armée de terre, celle de l’air, la Marine ou encore le Corps des Marines, ont participé à cette manœuvre conduite par le commandement des opérations de l’Armée de l’air. Une trentaine de chasseurs, dont les F-35A, les F-15K et les KF-16, les missiles guidés sol-air de type Cheongung et Cheonma, ou encore les vaisseaux d’Aegis y ont été mobilisés.C’était une opération simulant un scénario, selon lequel bon nombre d’appareils volent vers le sud de la péninsule et les missiles balistiques nord-coréens présumés sont repérés par le principal centre de contrôle et de défense aérienne (MCRC).L’armée de l’air a expliqué entendre renforcer la capacité combinée à faire face à toute menace aérienne possible grâce à cette manœuvre.