Rason-Khassan : bientôt la reprise du trafic ferroviaire de voyageurs

Photo : YONHAP News

La circulation des trains de voyageurs va reprendre entre la ville russe de Vladivostok et celle de Rason en Corée du Nord. C’est ce que l’on a appris d’un message posté, hier, par le gouverneur du Kraï du Primorié, dans l'Extrême-Orient russe, sur son canal de Telegram.Oleg Kozhemyako y a précisé avoir discuté les détails la concernant lors d’un entretien avec le chef du comité populaire de la ville située au nord-est du territoire nord-coréen, à la frontière avec la Russie et la Chine. Selon la KCNA, l’agence officielle du pays communiste, Sin Chang-il s’est rendu dimanche en train au Kraï du Primorié, à la tête d’une délégation.Sachez que Rason est une zone économique spéciale du royaume ermite. Dans le passé, c’était une des villes de Corée du Nord la plus visitée par les étrangers. Le rail est connecté jusqu’à la ville russe de Khassan, à envrion 54 km de là. Afin d’aller à Vladivostok, il faut donc changer de train à Khassan.Le transport ferroviaire de voyageurs comme de marchandises entre les deux cités avait été suspendu après le déclenchement de la crise sanitaire de coronavirus. Mais le trafic cargo a repris en novembre 2022.D’après Radio Free Asia (RFA), la réouverture du transport de voyageurs permettra au régime de Kim Jong-un de dépêcher de nouveau ses travailleurs en Russie. Cet envoi est bien sûr contraire aux résolutions du Conseil de sécurité à son encontre.