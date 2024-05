La Corée du Sud célèbre le 2 568e anniversaire de Bouddha

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est le 2 568e anniversaire de Bouddha. Tout au long de la journée, des cérémonies de célébration se dérouleront dans les temples bouddhistes à travers la Corée du Sud. Le comité de célébration de la naissance auquel participent les principaux ordres bouddhistes du pays a placé les festivités de cette année sous le slogan « Paix de l'esprit, bonheur du monde ».L’ordre Jogye, le plus grand ordre bouddhiste sud-coréen, doit tenir une cérémonie à 10h du matin dans son temple principal Jogyesa. Ce dernier est situé dans le quartier de Jongno à Séoul. Son chef, des dignitaires et fidèles bouddhistes, ainsi que des hommes politiques y seront présents. Dans son message de célébration précédemment publié, le vénérable Jinwoo a déclaré : « Nous devons nous libérer de la souffrance en suivant les enseignements du Bouddha ». Avant de formuler ses vœux pour que tous les citoyens puissent réaliser la paix dans l'esprit et dans le monde. Les ordres Cheontae et Taego prévoient aussi d'organiser respectivement des cérémonies ce matin.D'autres religions se sont également jointes à la célébration de la nativité en publiant des messages. Du côté de l'Eglise catholique, l'archevêque de Séoul, Peter Chung Soon-taek, a exprimé son « espoir de voir les enseignements du Bouddha illuminer le monde entier ». Chez les protestants, le Conseil national des Eglises de Corée (NCCK) a adressé ses félicitations à tous les moines et les fidèles bouddhistes.