Météo : matinée au sec avant l’arrivée de la pluie dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célèbre ce mercredi le 2 568e anniversaire de Bouddha. A cette occasion, de nombreuses cérémonies ont lieu tout au long de la journée sur l’ensemble du territoire. Celles de ce matin se déroulent au sec sous un temps gris à Séoul et à Suwon, mais ensoleillé dans le reste du pays.Cependant, ces festivités commenceront à être perturbées par la pluie en début d’après-midi. Des averses devraient s’abattre tout d’abord sur le nord-ouest, avant de s’étaler sur toute la partie nord puis le sud. Dans la soirée, la quasi-totalité du pays du Matin clair sera sous la pluie.Malgré ces intempéries, le mercure ne devrait pas dégringoler. Dans l’après-midi, seules la capitale et Suwon seront sous les 20°C, avec 18°C. Une moyenne de 22°C est attendue. Daegu devrait être la ville la plus chaude de la journée, avec 27 °C.