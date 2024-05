Monnaies virtuelles : Pyongyang a dérobé et blanchi 147,5 millions de dollars

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récemment volé près de 200 milliards de wons de cryptomonnaies et les a blanchis. C'est ce qu'a rapporté hier l’agence de presse Reuters, citant un rapport soumis au comité des sanctions contre Pyongyang du Conseil de sécurité des Nations unies.Selon ce rapport, le régime de Kim Jong-un a dérobé 147,5 millions de dollars sur la plateforme d'échange de monnaies virtuelles HTX à la fin de l'année dernière, avant de les blanchir en mars de cette année, utilisant les services de « mixage » de la société Tornado Cash. Cette dernière a été placée, en 2022, sur la liste noire de l'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis et ce pour avoir offert ses prestations à des organisations criminelles, dont notamment le groupe de hackers nord-coréens Lazarus, associé au Bureau général de reconnaissance du royaume ermite.Le « mixage » consiste à mélanger les jetons de plusieurs utilisateurs en supprimant le lien entre l'adresse d'envoi et celle de destination afin de rendre difficile le traçage des transactions.Toujours d'après ce document, les experts ont examiné 11 vols de monnaies virtuelles d'une valeur de 54,7 millions de dollars. Ils ont estimé que bon nombre d'entre eux auraient été commis par des informaticiens nord-coréens embauchés, par inadvertance, par de petites entreprises liées aux cryptomonnaies.Reuters a précisé que le rapport, soumis le 10 mai, est une compilation des travaux inachevés de certains membres du groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité. Pour rappel, ce groupe a cessé ses activités le 30 avril dernier suite au non-renouvellement de son mandat.