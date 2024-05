Anniversaire de Sejong : un concours de dictée pour des étudiants étrangers prévu à Séoul

Photo : KBS News

Un concours de dictée en coréen, destiné aux étudiants étrangers, se tient cet après-midi au musée folklorique national de Corée, à Séoul.C’est un événement organisé par l’Institut national de la langue coréenne et la KBS pour célébrer le 627e anniversaire du roi Sejong, à qui on doit l’invention du hangeul, l’alphabet coréen. Il marquera aussi le prochain lancement d’un concours de dictée pour les sud-Coréens, prévu le 9 octobre, la journée du hangeul.Cent jeunes étrangers, qui faisaient leurs études le mois dernier dans les universités ou les instituts de langue coréenne au pays du Matin clair, vont participer à l’épreuve.Les trois meilleurs recevront chacun un prix en fonction de leur classement. Le premier se verra décerner le prix du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et empochera la somme de 3 millions de wons, soit environ 2 000 euros. Le deuxième, celui du président de l’Institut national de la langue coréenne et un million de wons, l’équivalent de 675 euros. Enfin, le troisième repartira avec la distinction du président de la fondation Hangeul Nuri et 500 000 wons, ou 340 euros.