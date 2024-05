Kritenbrink : Washington doit renforcer sa coopération avec Séoul et Tokyo face à Pyongyang

Photo : YONHAP News

« Les Etats-Unis n'ont d'autre choix que de renforcer leur coopération en matière de sécurité avec la Corée du Sud et le Japon pour faire face à la Corée du Nord ». Ce sont les propos tenus hier par le sous-secrétaire d'Etat adjoint américain pour l'Asie du Sud-est lors d'une conférence organisée à l'Institut Brookings, un think tank basé à Washington.Daniel Kritenbrink a déclaré que la porte diplomatique restait ouverte au régime nord-coréen, mais que celui-ci n'y réagit que par des tirs de missiles, avant de souligner l'importance de l'intensification de la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo dans ce contexte. Dans la foulée, il a affirmé que l'engagement de son pays en faveur de la sécurité de ses alliés est à toute épreuve.Le haut fonctionnaire américain a également plaidé pour un élargissement de la coalition internationale afin de renforcer les sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Selon lui, Washington n'a pas d'autre choix que de se concentrer sur les éléments durs de sa stratégie, étant donné la réticence de Pyongyang à répondre aux propositions diplomatiques.Par ailleurs, Kritenbrink s'est aussi exprimé sur les critiques de la Chine selon lesquelles la stratégie indopacifique des Etats-Unis alimente les troubles dans la région. D’après lui, il s'agit d'une accusation « exaspérante et infondée ». Il a toutefois souligné que, bien que les relations américano-chinoises soient compétitives à la base, Washington souhaite gérer cette compétition de manière raisonnable.