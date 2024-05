Le Kostat prépare un nouvel indicateur économique flash

Photo : YONHAP News

L'Institut national des statistiques (Kostat) a annoncé ce matin qu’il mettrait au point un nouvel indicateur qui permettrait de saisir, au début de chaque mois, la conjoncture économique du mois précédent. Actuellement, il publie des chiffres sur la production, la consommation et les investissements à la fin de chaque mois.Le Kostat prévoit de recueillir des informations à travers le big data et les documents administratifs. Il compte combler le manque par l’apprentissage automatique. De plus, il a expliqué qu’en cas d’application des indices désaisonnalisés, le nouveau dispositif permettrait de comprendre la tendance économique, à court terme, et d’analyser plus profondément la conjoncture économique.Quant aux chiffres sur la consommation, l'institution ne fournit des informations que sur les biens, mais il prendra, cette fois-ci, en compte la consommation des services pour développer un nouvel indicateur.