Kishida reçoit le nouvel ambassadeur japonais en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a reçu hier le nouvel ambassadeur du Japon en Corée du Sud et son prédécesseur.Une source diplomatique a expliqué, qu’au Japon, il n’était pas rare de voir le chef du gouvernement rencontrer les ambassadeurs envoyés dans les principaux pays. Elle a déclaré, malgré tout, que leur rencontre était d’autant plus significative qu’elle avait eu lieu juste avant le début du mandat de Koichi Mizushima. Ce dernier est attendu, ce vendredi, en Corée du Sud.Selon la même source, Fumio Kishida aurait transmis son intérêt et sa volonté d’améliorer les relations Séoul-Tokyo. Les mesures à prendre face à l’affaire Line auraient pu aussi être abordées.Pour information, le successeur de Koichi Aiboshi a commencé sa carrière en tant que diplomate. Il a été chef de mission adjoint à l'ambassade du Japon à Séoul avant de travailler en Israël comme ambassadeur depuis 2021.