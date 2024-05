Sommet Séoul-Pékin-Tokyo : discussions et communiqué conjoint en vue sur l’économie et la sécurité

La Corée du Sud, la Chine et le Japon se coordonnent en vue de publier un communiqué conjoint axé sur la promotion du libre-échange trilatéral lors de leur sommet prévu à la fin de ce mois-ci. C'est ce qu'a annoncé aujourd’hui le quotidien Asahi Shimbun, citant plusieurs sources gouvernementales japonaises.Le texte devrait également porter sur l'accélération des discussions liées à la transparence et au renforcement des chaînes d'approvisionnement en alimentation et en ressources, ainsi que sur la création d'un environnement des affaires fiable, la protection de la propriété intellectuelle, le soutien aux start-ups et la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le journal japonais a estimé que les trois pays étaient sur la même longueur d'ondes en matière de promotion du libre-échange.Le Nihon Keizai Shimbun, un autre quotidien nippon, a lui aussi rapporté que les dirigeants des trois nations discuteront de six thèmes principaux, à savoir les échanges humains, les sciences et les technologies, le développement durable, l'hygiène publique, la coopération économique et le commerce, et enfin la paix et la sécurité. Avant d’ajouter que les résultats de leurs discussions devraient être publiés sous la forme d'un communiqué commun.Le journal a estimé que, dans le domaine économique et commercial, les trois leaders asiatiques devraient se pencher notamment sur l'élargissement des investissements. Il a ajouté que la Chine, le principal partenaire commercial des deux autres pays, insiste sur la nécessité de conclure un accord de libre-échange trilatéral. Selon ses estimations, des divergences de vues au sein du trio se feraient ressentir, principalement dans le domaine de la paix et de la sécurité.Le président sud-coréen Yoon Sul Yeol, le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre japonais Fumio Kishida devraient vraisemblablement se retrouver les 26 et 27 mai à Séoul. Si cela se confirme, ce sera la première rencontre des dirigeants des trois nations depuis le sommet à Chengdu en Chine en décembre 2019.