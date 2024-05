Coûts de la défense : Séoul essaie de transmettre sa position à Trump

Photo : YONHAP News

L’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, fait pression pour que la Corée du Sud assume davantage de coûts liés au stationnement des forces américaines sur le sol sud-coréen. Il a même évoqué la possibilité de les retirer.Le candidat à la présidentielle américaine 2024 a déclaré que le pays du Matin clair ne payait presque rien. Il a aussi souligné qu’il avait réglé ce problème lors de son mandat, mais que son successeur essayait de casser ce qu’il avait changé.De son côté, la Corée du Sud tenterait de transmettre sa position à l’ancien locataire de la Maison blanche via plusieurs canaux de communication. Sur fond d’inquiétudes croissantes sur les relations bilatérales après la présidentielle prévue en novembre, l’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis a fait savoir que Séoul était prêt à répondre à n’importe quelle situation. Cho Hyun-dong a estimé que l’alliance Corée du Sud-USA se renforcerait inébranlablement dans le cadre de leur coopération systématisé, et, ce, indépendamment du résultat de l’élection.Les deux alliés mènent actuellement une série de négociations dans le but de parvenir à un accord sur le partage des coûts de la défense avant la fin du mandat de Joe Biden.