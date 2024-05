Bureau présidentiel de Yongsan : Tokyo ne devra jamais imposer un dispositif défavorable à Naver

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a souligné que, si Line Yahoo déposait à Tokyo des mesures visant à renforcer la sécurité des informations, aucun dispositif lié à sa structure financière ne devrait être mis en place à l’encontre de la volonté de Naver.Rappelons que ce dernier avait lancé son application Line dans l’archipel, en 2011. Et, dix ans plus tard, l’entité nippone de sa filiale Line Corp avait fusionné avec le portail Yahoo Japan du géant de la télécommunication SoftBank, sous le nom de Line Yahoo.Lors d’un briefing, tenu hier, le premier secrétaire à la coordination politique du bureau présidentiel a rappelé l’annonce du gouvernement japonais, indiquant qu’il n'existe aucune mention sur la vente d’actions dans les directives administratives japonaises.Comme la veille, Sung Tae-yoon a souligné que Séoul continuerait de réagir avec fermeté pour que les entreprises sud-coréennes ne subissent pas de mesures discriminatoires à l’étranger. Pourtant, il a suggéré que cette affaire pourrait être résolue sur le plan diplomatique. D’après lui, l'exécutif communique avec Naver, et le rapport, que Line Yahoo doit déposer au gouvernement nippon, ne ferait pas mention de la vente de la participation de Naver.