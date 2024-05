Le Premier ministre s’exprime sur l’éventuel veto contre la nomination d’un procureur indépendant sur la mort d’un soldat

Photo : YONHAP News

Han Duck-soo a déclaré que le gouvernement examinera avec prudence la nécessité d’apposer ou non son veto contre la proposition de loi portant sur la nomination d’un procureur indépendant chargé de l'affaire de la mort du soldat Chae du Corps des marines. Pour rappel, ce dernier est décédé, en juillet dernier, lors des opérations de recherche des victimes d’une crue soudaine dans le sud-est. Des soupçons d’intervention du pouvoir dans l’enquête sur cette affaire ont alors émergé. Cela a amené le Minjoo, la première formation de l'opposition, à soumettre le texte en question à l’Assemblée nationale, et celle-ci l’a approuvé le 2 mai dernier.Lors d'un échange avec les journalistes ce matin, le Premier ministre a été questionné sur un éventuel exercice du droit de veto présidentiel contre cette proposition de loi lors du conseil des ministres prévu le 21 mai. En réponse, il a rappelé que la police nationale et le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) mènent respectivement des investigations sur l'affaire. Avant d'indiquer que l'exécutif explorera suffisamment la situation avant de prendre la mesure adéquate.Han a également été interrogé sur le procès en appel intenté par la communauté des médecins réclamant la suspension du processus de relèvement du numerus clausus dans les facultés de médecine. Il a répondu qu'il n'était pas approprié de se prononcer sur une affaire en cours. Avant toutefois d'indiquer que le gouvernement fera de son mieux pour obtenir une issue favorable.Par ailleurs, le Premier ministre s'est aussi exprimé sur l'initiative du Minjoo qui consiste à distribuer 250 000 wons, soit environ 170 euros, à chaque citoyen pour relancer l'économie du pays. Il a indiqué que le gouvernement et le parti au pouvoir estimaient plus judicieux d'allouer de telles aides aux habitants défavorisés, plutôt qu'à l'ensemble de la population. Il a toutefois précisé que la question nécessitait des discussions supplémentaires.