Anniversaire de Bouddha : Yoon Suk Yeol assiste à la cérémonie au temple Jogye

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens célèbrent aujourd’hui le 2 568e anniversaire de Bouddha. Tout au long de la journée, des manifestations se déroulent dans les temples bouddhistes à travers tout le territoire. Le comité de célébration de la naissance auquel participent les principaux ordres bouddhistes du pays a placé les festivités de cette année sous le slogan « Paix de l'esprit, bonheur du monde ».L’ordre Jogye, le plus grand ordre bouddhiste sud-coréen, a tenu ce matin une cérémonie dans son temple principal Jogyesa. Ce dernier est situé dans le quartier de Jongno à Séoul. Son chef, des dignitaires et fidèles bouddhistes, le président de la République ainsi que des hommes politiques y étaient présents.Lors de sa prise de parole, Yoon Suk Yeol a promis de « veiller avec soin à la vie quotidienne de ses concitoyens pour accroître leur bonheur en gardant dans le cœur les enseignements de Bouddha ». Le vénérable Jinwoo, qui dirige l’ordre Jogye a, de son côté, déclaré que « le seul moyen de résoudre les problèmes de la société d’aujourd’hui consiste pour chacun à découvrir son propre esprit et à construire sa propre paix ».D'autres religions se sont également jointes à la célébration de la nativité. Du côté de l'Eglise catholique, l'archevêque de Séoul, Peter Chung Soon-taek, a exprimé son « espoir de voir les enseignements du Bouddha illuminer le monde entier ». Chez les protestants, le Conseil national des Eglises de Corée (NCCK) a adressé ses félicitations à tous les moines et fidèles bouddhistes.