Photo : YONHAP News

En ce lendemain de l’anniversaire de Bouddha où il a même neigé, il fait plutôt beau au pays du Matin clair. Et ce, malgré quelques gouttes qui continuent de tomber dans la matinée sur la côte est, de Gangneung à Busan.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 8°C, la minimale, dans la grande majorité des régions : de Chuncheon à Jeonju en passant par Séoul et Daegu. Il fait 10°C à Busan et la maximale est pour l’île insulaire de Jeju avec 13°C.Dans la deuxième partie de journée, il fera généralement entre 19 et 21°C, avec des pics à 23°C à Daegu, Busan et Jeju. En effet, Météo-Corée prévoit 20°C dans la capitale ainsi qu’à Andong et Jeonju, 19°C à Suwon et 21°C à Gwangju.