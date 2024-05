Entretien à Séoul des chefs de la diplomatie sud-coréenne et slovaque

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a reçu, hier, son homologue slovaque, qui continue sa visite officielle en Corée du Sud. Lors de leur entretien, suivi d’un déjeuner, ils ont échangé sur les relations entre leurs pays, la coopération économique et celle sur la scène internationale.Cho Tae-yul a alors remercié Juraj Blanar d’avoir contribué au développement des liens entre les deux nations lorsqu’il était gouverneur de la région de Zilina. Pour information, nombre d’entreprises sud-coréennes y sont implantées.Le visage de la diplomatie sud-coréenne s’est également réjoui de la poursuite des échanges de haut niveau, en particulier depuis 2023. L’an dernier, Séoul et Bratislava ont d’ailleurs fêté le trentième anniversaire de leurs relations diplomatiques.Le ministre Cho a, par la même occasion, exhorté le pays d’Europe à continuer de soutenir les quelques 140 entreprises sud-coréennes, qui sont actuellement présentes sur son territoire. Avant de souhaiter que les deux Etats étendent leur collaboration dans divers domaines, tels que les centrales nucléaires et l’armement.A ce propos, Blanar a espéré travailler main dans la main avec Séoul dans le domaine des nouvelles technologies, comme la recherche et développement (R&D) ou encore la robotique industrielle.Le plus haut diplomate slovaque a par ailleurs redit que son pays soutenait la politique nord-coréenne de Séoul et appliquait pleinement les sanctions internationales contre Pyongyang.