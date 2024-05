Financement des GIs : nouvelles négociations sud-coréano-américaines du 21 au 23 mai à Séoul

Photo : YONHAP News

Ca y est, on connaît maintenant les dates du deuxième volet des négociations visant à renouveler l’accord dit SMA, un pacte sur le partage des coûts du stationnement de soldats américains en Corée du Sud. Les délégués des deux pays vont se retrouver le 21 mai à Séoul.En amont de ces discussions, qui dureront trois jours, le pays du Matin clair a répété sa position, c'est-à-dire que sa future contribution devra être déterminée « à un niveau raisonnable ».Ses représentants en avaient déjà parlé à l’issue de leur première réunion avec leurs homologues américains, fin avril à Hawaï. Ces derniers ont, de leur côté, évoqué « l’engagement conjoint à maintenir une posture de défense ». Il y a donc un décalage subtil entre les deux parties.Pour rappel, l’accord SMA, actuellement en vigueur, doit expirer fin 2025. Et les négociations afin de le reconduire ont donc débuté à environ un an et huit mois de l’échéance. Il est rare de les commencer aussi tôt. La cause : l’éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avant même cela, l’ex-président républicain a promis une revalorisation très importante des frais que Séoul prendra en charge dès 2026.