La 77e édition du festival du film de Cannes a levé le rideau mardi. Un total de 22 films en compétition officielle brigue la Palme d’or. Cette année encore, comme en 2023, aucun titre sud-coréen n’a pu rejoindre la liste.Petite consolation, toutefois, trois ouvrages sont présentés : « The Executioner » de Ryoo Seung-wan en séances de minuit, le documentaire « Walking in the Movies » de Kim Lyang, et « Forest of Echoes », court-métrage de Lim Yoori, sélectionné pour La Cinef.