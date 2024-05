« Soaring Eagle » : reprise demain de l’exercice aérien sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va organiser, demain, son exercice aérien de grande ampleur « Soaring Eagle », pour une durée de huit jours. Un entraînement qu’elle effectue une ou deux fois par an.Celui-ci aura lieu à une base de Cheongju, à environ 130 km au sud-est de Séoul. Quelque 60 équipements de l’Armée de l’air y seront mobilisés. Parmi eux, les avions de combat F-35A, F-15K et FA-50, celui de contrôle et d’attaque KA-1 ou encore l’appareil de transport et de ravitaillement KC-330.La manœuvre se déroulera en divisant les soldats participants en deux équipes : l’une appelée « Blue Air » et l’autre « Red Air », qui représentent respectivement les forces nationales et leurs ennemis. Avec un scénario simulant l’infiltration de chasseurs et de drones étrangers, les tirs de leurs missiles de croisière et les frappes du point de lancement de tous leurs projectiles.Chose inédite : l’escadron d’opérations spatiales y prendra part lui aussi. Avec pour mission d’entraînement de surveiller, entre autres, le brouillage électronique des ennemis.Le premier exercice « Soaring Eagle » a eu lieu en 2008. Dix ans plus tard, soucieux de ses relations réchauffées avec Pyongyang, Séoul a commencé à l’organiser à huis clos, avant d’y revenir en 2022.