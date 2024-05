Séoul se penche sur les conséquences de l’augmentation des tarifs douaniers américains sur des produits chinois

Photo : YONHAP News

Séoul commence à étudier l’impact qu’aura la hausse des droits de douane américains sur les produits chinois, annoncée mardi par Joe Biden.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a tenu, aujourd’hui, une réunion avec les représentants des filières concernées par les nouvelles mesures américaines, notamment celles automobile et de batteries. Leur éventuelle conséquence sur les entreprises sud-coréennes sur le marché international a été au cœur de leurs discussions.Il a été question plus précisément des possibles avantages dont les compagnies sud-coréennes pourraient bénéficier aux USA, après l’imposition de ces surtaxes, ou encore de l’inquiétude à propos des chaînes d’approvisionnement, liés au géant asiatique.Les nouvelles barrières douanières concernent 18 milliards de dollars de marchandises chinoises. L’automobile zéro émission est le premier secteur visé. Les taxes douanières sur les véhicules électriques en provenance de l’empire du Milieu vont quadrupler : de 25 à 100 %, et celles sur les batteries de 7,5 à 25 %.