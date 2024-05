Rivière Han : faire une pause grâce au « Concours de sommeil »

Photo : YONHAP News

Un « Concours du sommeil sur la rivière Han » va être organisé samedi, à 14h, à Yeouido. C’est ce qu’a annoncé, plus tôt, la ville de Séoul. Si, de prime abord, cette initiative peut paraitre surprenante, elle est en réalité motivée par un objectif plus sérieux : permettre aux personnes fatiguées du travail ou des études de faire une pause.La municipalité a déjà reçu, à l'avance, un total de 120 candidatures de participation. Quant aux proportions, les résultats sont sans appel : ce sont les femmes qui participent le plus, à hauteur de 69 % des concurrents. Par groupe d'âge, 49 % étaient dans la vingtaine, 42 % dans la trentaine, 7 % dans l'adolescence et 2 % dans la quarantaine et la cinquantaine. Séoul a également expliqué que plus de 80 % des candidats sont des employés de bureau ou des étudiants.La question qui est sur toutes les lèvres : comment va se dérouler ce concours ? Il suffit aux participants de porter des vêtements confortables pour dormir et de s’allonger sur les « canapés gonflables » installés dans le parc. Des plats simples tels que des paniers-repas seront fournis et de la musique apaisante sera également diffusée.Et, en ce qui concerne la méthode pour départager les gagnants, elle est toute réfléchie. Prenant note du fait que la fréquence cardiaque diminue lorsqu'on s'endort, les organisateurs ont décidé de sélectionner le gagnant comme participant ayant la plus grande différence entre la fréquence cardiaque de base et la fréquence cardiaque moyenne.