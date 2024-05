Séoul et Phnom Penh promettent de porter leurs relations à celles de partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, aujourd’hui, le Premier ministre cambodgien, en visite en Corée du Sud.Au cours de leur entretien, Yoon Suk Yeol et Hun Manet ont adopté une déclaration commune. Le texte prévoit notamment de hisser les relations Séoul-Phnom Penh à celles de partenariat stratégique. L’enjeu en est d’autant plus significatif que les deux pays fêtent cette année le 27e anniversaire du rétablissement de leurs liens diplomatiques.Yoon a affirmé que depuis ces dernières 27 années, les échanges commerciaux entre les deux Etats avaient été multipliés par 20 et les visites croisées par 150. Il a poursuivi que la Corée du Sud est également devenue le deuxième pays le plus attractif des investissements du Cambodge. Le chef de l’Etat a en même temps espéré élargir la coopération avec celui-ci en matière de commerce et de secteurs orientés vers l’avenir comme l’environnement numérique.Manet a pour sa part indiqué que le développement et la croissance de son pays étaient inséparables de la contribution de Séoul et a souhaité, lui aussi, approfondir les rapports bilatéraux.En marge de ce tête-à-tête, les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration pour lutter contre les crimes sans frontières, comme le trafic de stupéfiants, et dans les domaines de la défense.Chose inattendue. Kim Keon-hee, l’épouse du président Yoon, était présente au déjeuner officiel entre les deux dirigeants. C’est sa première apparition publique depuis 153 jours. Actuellement, elle est visée par des enquêtes judiciaires.