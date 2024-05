Le KDI relève à 2,6 % sa prévision de croissance pour 2024

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle. Le Korea Development Institute, mieux connu sous son acronyme anglais KDI, a révisé à la hausse sa prévision de croissance de l’économie nationale pour 2024.Dans ses nouvelles perspectives, publiées aujourd’hui, le think tank sud-coréen a prévu que cette année, le PIB devrait progresser de 2,6 %, contre 2,2 % attendus auparavant, et ce, dopé par les exportations. C’est le même niveau que celui avancé par l’OCDE. Au premier trimestre, le produit intérieur brut a déjà grimpé de 3,4 % sur un an.Cela dit, l’institut, financé par l’Etat, se montre moins optimiste pour l’économie en 2025. De fait, il table sur une croissance de 2,1 %. Explications à cela : le ralentissement des expéditions des produits « made in Korea », en dépit de l’amélioration de la demande intérieure.S’agissant de l’inflation, le KDI s’attend à une hausse de 2,6 % et de 2,1 % en 2024 et en 2025 respectivement.