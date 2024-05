Photo : KBS News

Les manifestations pro-Palestine se poursuivent dans plusieurs universités sud-coréennes. Ce sont des étudiants de l’université nationale de Séoul qui ont organisé le premier rassemblement. Puis, ceux des autres établissements comme Yonsei et Korea les ont rejoints sur leur campus respectif.Dans ce contexte, une centaine d’étudiants et de citoyens se sont rassemblés, hier, aux abords de la station de métro près de l’université Hongik à Séoul. Parmi eux, ceux de nationalité palestinienne et ouzbek aussi. Ils ont accusé Israël d’acte de génocide contre les Palestiniens innocents, avant d’appeler l’Etat hébreu à arrêter ses attaques.