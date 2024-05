Séoul et Washington organisent un exercice de simulation de combat aérien

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont effectué aujourd’hui un exercice aérien combiné au-dessus de la région de Chungcheong dans le centre du territoire sud-coréen.Quatre chasseurs furtifs : deux F-22 Raptor de l'US Air Force et deux F-35A de l’Armée de l’air sud-coréenne, ont participé à la manœuvre. Et ce, en alternant à tour de rôle l’attaque et la défense.C’est la première fois qu’un F-22 Raptor américain est impliqué dans un entraînement de simulation avec les appareils de l’Armée de l’air sud-coréenne dans la péninsule. Aujourd’hui, les avions des deux alliés ont partagé leurs tactiques les plus récentes.En amont de l’entraînement de ce jeudi, le Pentagone avait déjà annoncé que plusieurs F-22 étaient arrivés lundi à la base aérienne de Gunsan dans le sud-ouest du pays du Matin clair.