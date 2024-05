Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de soutenir le Kenya, actuellement frappé par des pluies diluviennes et des inondations. D’après l’annonce faite, hier, par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le pays africain bénéficiera d’une aide humanitaire d’une valeur d’un million de dollars.Séoul s’attend à ce que cette assistance permette aux victimes de retrouver rapidement une vie normale et de restaurer les zones sinistrées.Selon le dernier bilan, qui date du 6 mai, 229 personnes sont décédées. On compte également 174 blessés et 74 disparus en raison des conséquences des fortes précipitations depuis mars sur le territoire.La saison des pluies est amplifiée cette année, en raison du phénomène climatique El Niño.