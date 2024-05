Washington recherche des experts en informatiques nord-coréens infiltrés dans des entreprises américaines

Photo : YONHAP News

Washington a décidé d’offrir une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour retrouver des travailleurs nord-coréens spécialisés en informatique et infiltrés dans des entreprises américaines.Le département d'Etat a annoncé, hier, qu'il recherchait des informations sur ces individus en utilisant un programme de signalement des informations sur le terrorisme, « Récompense pour la justice ». Selon lui, trois travailleurs du Nord, utilisant les pseudonymes Jiho Han, Chunji Jin et Haoran Xu, ont illégalement participé à des projets de télétravail pour des firmes américaines. Pour cela, ils ont utilisé faussement l'identité de plus de 60 Américains, et ont gagné 6,8 millions de dollars. De plus, une citoyenne américaine, Christina Chapman, les a aidés à participer à du travail à distance pour des sociétés américaines d'octobre 2020 à octobre 2023.Ces nord-Coréens ont également tenté en vain de se faire embaucher de la même manière dans deux institutions gouvernementales américaines. Le département d'Etat a indiqué qu’ils étaient liés au département nord-coréen de l'Industrie militaire, qui supervise le développement des missiles balistiques.Par ailleurs, le département américain de la Justice a annoncé, dans un communiqué, qu'il avait poursuivi pour fraude Chapman et quatre ressortissants étrangers ayant aidé l’infiltration de citoyens venus du nord du 38e parallèle.