Météo : un week-end aux températures estivales

Photo : YONHAP News

En ce troisième vendredi du mois de mai, il fait beau au pays du Matin clair malgré quelques nuages de type cumulus qui risquent de cacher les rayons du soleil. Cependant, cette tendance ne sera d’actualité qu’aujourd’hui, puisque le week-end s’annonce, quant à lui, ensoleillé et chaud.Ce matin, il fait entre 7°C, à Chuncheon, et 16°C, à Mokpo. Séoul enregistre 12°C, Gangneung 13°C et Busan 15°C. Dans les régions intérieures, le mercure varie entre 12 et 14°C. Cet après-midi, l’air se réchauffera : il fera 25°C dans la capitale, entre 26 et 28°C dans les terres et entre 23 et 26°C sur la côte sud. L’île insulaire de Jeju enregistrera la minimale avec 22°C.Samedi, les températures seront légèrement plus hautes, allant de 12°C, toujours à Chuncheon pour la minimale, et 20°C à Gangneung pour la maximale. Il fera 15°C à Séoul, tout comme Gwangju, Cheongju et Yeosu, et 16°C à Busan. Dans la deuxième partie de journée, malgré des prévisions annonçant entre 23 et 25°C sur la côté sud, 27°C sont prévus à Ulsan, Daejeon ainsi qu’à Jeonju, 28°C à Andong et Gwangju, 29°C à Daegu et même 30°C à Gangneung.Enfin, dimanche, les températures matinales seront comparables à la veille, mais il fera encore légèrement plus chaud l’après-midi, avec un mercure affichant 31°C à Daegu, 28°C à Séoul et 26°C à Busan et Mokpo. Dans les régions intérieures, il fera entre 28 et 29°C.