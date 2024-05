Justice : rejet de la demande de suspension du plan d’augmentation du nombre d’étudiants en médecine

Photo : YONHAP News

La demande de suspension de la décision gouvernementale d'augmenter et de répartir le nombre d'étudiants en médecine de 2 000 personnes a été rejetée. La Haute Cour de Séoul a rendu ce jugement, hier.A propos de cette demande, déposée par 18 professeurs de médecine, internes, résidents et candidats aux facultés de médecine, elle a jugé qu’ils n’étaient que des tierces personnes, et l’a rejetée. Cependant, pour les étudiants en médecine, elle a reconnu qu'ils avaient la qualité de partie requérante. Car il s’agit d'un « intérêt juridiquement protégé » et de la « nécessité urgente de prévenir un dommage difficile à réparer ». Néanmoins, elle a déclaré un non-lieu pour la demande de suspension, jugeant que son approbation pourrait avoir un impact sérieux sur l'intérêt public.Face à ce verdict, l'avocat des élèves en médecine a annoncé son intention de faire appel devant la Cour suprême.Petit rappel : le gouvernement avait annoncé, le 6 février dernier, un plan d’élargissement du nombre d'étudiants en médecine de 2 000 personnes chaque année, pendant cinq ans, à partir de 2025. Puis, il avait reçu des demandes de quotas d'admission par les universités avant de publier, le 20 mars, les résultats de la répartition par établissement. En réponse, 13 000 élèves en médecine de tout le pays avaient intenté une action collective pour annuler cette décision devant le tribunal administratif de Séoul, et avaient demandé la suspension de son exécution. Mais la majorité des demandes a été rejetée pour manque de qualité de partie requérante. Les étudiants ont immédiatement fait appel.Du côté de la Haute Cour, lors de l'audience du 30 avril, elle avait demandé aux représentants du gouvernement de soumettre des documents supplémentaires et des preuves relatives à sa décision. Ainsi, ce dernier avait soumis, le 10 mai, 49 dossiers pertinents au tribunal.