Pyongyang met en garde contre les prochains exercices militaires UFS

Photo : YONHAP News

La KCNA a publié, ce matin, une chronique concernant les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains, « Ulchi Freedom Shield (UFS) », prévus pour août. Dans ce texte, l’agence centrale de presse nord-coréenne a menacé les alliés, leur proposant, en premier lieu, de réfléchir aux conséquences désastreuses de cet entraînement. Elle a souligné que ce dernier visait à finaliser et à exécuter un plan de guerre nucléaire en déployant des armements militaires de pointe. Elle a ensuite affirmé que cela prouvait que les déclarations répétées des Etats-Unis, selon lesquelles ils n'avaient aucune intention hostile, n’étaient qu’hypocrisie. Elle a également avancé que Pyongyang jugerait, par lui-même, si Washington avait une intention hostile ou non, non par ses paroles mais par ses actions.Plutôt, en décembre 2023, lors de la deuxième réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG), la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient décidé de mener des entraînements, y compris des scénarios d'opérations nucléaires, en août, lors des exercices UFS.Par ailleurs, aujourd’hui, la Corée du Nord a également protesté, à travers un article de la KCNA, contre les exercices de combat aérien rapproché déployant le chasseur F-22 Raptor de l’armée de l'air américaine et le F-35A des forces aériennes sud-coréennes. Ils ont eu lieu, hier, dans l’espace aérien de la péninsule coréenne.