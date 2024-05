Tendances économiques : signes de reprise de la demande intérieure

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a publié, aujourd’hui, le numéro de mai des « Tendances économiques récentes ». Selon ce rapport, le mouvement de reprise s'élargit progressivement. Et ce, grâce aux signes de progression de la demande intérieure, tels que la tendance positive dans les secteurs manufacturiers et des exportations, l’augmentation du nombre de touristes étrangers et l’amélioration des services. En comparaison avec l'évaluation d’avril, selon laquelle il y avait encore une tendance de ralentissement dans la consommation de biens, cette édition est légèrement plus positive.En ce qui concerne les prix à la consommation, il a été indiqué que ces derniers présentaient une tendance ondulante, alors que l’augmentation des prix a plus ou moins ralenti. Dans le dernier numéro, en raison du taux de croissance des prix à la consommation qui se situait entre 3 et 4 %, le ralentissement avait été estimé comme étant modéré.Les exportations, quant à elles, ont montré, en avril aussi, une tendance solide avec une progression de 13,8 % par rapport à avril 2023. Cependant, la valeur des travaux de construction achevés, qui reflète la conjoncture du secteur de la construction, a diminué de 8,7 % par rapport au mois précédent et de 2,1% en glissement annuel.Le gouvernement a souligné que, malgré une tendance générale à la reprise de l'économie mondiale, il existe des différences dans la vitesse de reprise selon les régions. Il a également mis en avant les incertitudes liées aux risques géopolitiques tels que la guerre en Ukraine et l'instabilité au Moyen-Orient, ce qui se répercute sur les prix des matières premières.