DMZ : Pyongyang y place des mines

Photo : KBS News

Pyongyang enfouit des mines dans la DMZ, la zone démilitarisée entre les deux Corées. Les opérations auraient commencé depuis avril dernier. C’est l’armée sud-coréenne qui a déclaré, ce matin, que des centaines de militaires nord-coréens s’y étaient introduits afin de mener cette manœuvre. Parfois même, plus de mille personnes par jour ont été mobilisées et du matériel lourd a également été utilisé.Le royaume ermite semble donc être en pleine installation de mines et de barbelés dans ses montagnes et ses champs. Ce qui s’ajoute aux axes d’attaque et de défense en temps de guerre, notamment à Paju dans la province de Gyeonggi, ainsi qu’à Goseong et Cheorwon dans la province de Gangwon. Le régime nord-coréen n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisque, pour rappel, il avait déjà enfoui des mines début décembre près de la ligne de chemin de fer Gyeongui, toujours dans la DMZ.En janvier dernier, Kim Jong-un a évoqué, dans son discours à l’Assemblée populaire suprême (APS), la nécessité de prendre des mesures progressives pour démanteler les éléments de connexion entre Séoul et Pyongyang dans les régions frontalières. L’installation des mines tout au long de la ligne du front viserait donc à créer une frontière visible entre les deux Corées.