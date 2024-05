Kim Yo-jong : la livraison d’armes vers la Russie est une accusation absurde

Photo : YONHAP News

Les armes développées par Pyongyang ne sont pas destinées à l’exportation vers Moscou, mais à faire face à Séoul. C’est ce qu’a déclaré, ce matin, Kim Yo-jong dans un communiqué rendu public via la KCNA.Selon la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les armes tactiques qu’ils ont récemment dévoilés telles que les lances roquettes multiples et les missiles ont été créés dans un seul but : empêcher le Sud de faire des plans insensés.Celle qui est aussi la vice-directrice de département au Comité central du Parti des travailleurs a ajouté que la transaction des armes entre la Corée du Nord et la Russie constitue l’accusation la plus absurde qu’il soit, et que la priorité actuelle de son pays est de perfectionner sa préparation à la guerre et la dissuasion militaire de l’armée, afin que les forces hostiles ne puissent pas surmonter leur désavantage militaire.A ce propos, le ministère sud-coréen de la Réunification a affirmé que le fait de démentir la livraison d’armes vers la Russie montre justement que le royaume ermite était au courant du caractère illégal de cet acte. Sa porte-parole adjointe, a souligné que cette transaction viole les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et porte atteinte aux normes de la communauté internationale. D’ailleurs, dans une autre chronique, la KCNA a qualifié l’Ulchi Freedom Shield (UFS), l’exercice militaire conjoint que Séoul et Washington prévoient en août, d’un entraînement à une attaque nucléaire. Kim In-ae a également répliqué que cette manœuvre est à caractère défensif, et que Pyongyang ne devrait pas s’en servir comme d’un prétexte pour continuer ses provocations.