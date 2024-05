Séoul-Washington-Tokyo : exercice conjoint des gardes côtières le mois prochain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon vont mener, le mois prochain, un entraînement conjoint maritime. Ca aura lieu dans la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C’est ce qu’ont rapporté, aujourd’hui, la chaîne publique nipponne NHK et le journal Yomiuri Shimbun, en citant un officiel du gouvernement japonais.Cet exercice se tiendra le 6 juin à proximité de la préfecture de Fukui et de celle de Kyoto. C’est une première entre les gardes côtières des trois pays. L’objectif : améliorer leur interopérabilité à travers des manœuvres en recherche et sauvetage, ainsi qu'en communication.L’entraînement régulier que Séoul et Tokyo effectuent depuis 2007 inclura donc cette fois-ci la participation de patrouilleurs et de drones de Washington.Les trois côtés comptent régulariser cet exercice, tout en approfondissant leur coopération en termes de connaissances maritimes. Ils aideront également les pays d’Asie du Sud-est et du Pacifique à augmenter leur capacité de sécurité en mer. La NHK a analysé que cette collaboration devrait prendre en compte la Chine qui intensifie sa présence dans les eaux nationales comme internationales.Plus tôt, en août dernier, lors du sommet trilatéral tenu à Camp David aux USA, les dirigeants des trois nations ont lancé le Cadre pour la coopération de la sécurité maritime.