Le Sommet sur l'IA de Séoul se tient le 21 mai

Photo : Getty Images Bank

Le Sommet sur l’intelligence artificielle (IA) de Séoul va se tenir les 21 et 22 mai dans la capitale sud-coréenne. Il fait suite au Sommet sur la sécurité de l’IA qui a eu lieu à Bletchley Park en Angleterre. C’était en novembre 2023.Cette réunion, coorganisée par la Corée du Sud et le Royaume Uni, sera composée de deux sessions : celle des dirigeants et celle des ministres. Dans la première, participeront des chefs d’Etat, ainsi que les directeurs d'organisations internationales et de géants des TIC. Le thème : vers un avenir innovant et inclusif, sur la base du Sommet sur la sécurité de l'IA.La seconde, elle, sera présidée par le ministre sud-coréen des Sciences, Lee Jong-ho, et son homologue britannique, Michelle Donelan. Des responsables gouvernementaux, des universitaires ainsi que des industriels de plus de 19 pays se rassembleront pour discuter de la sécurité de l'IA et son développement durable.Mercredi prochain, se déroulera également le Forum mondial sur l’IA à Séoul. Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a proposé son organisation à l'assemblée générale des Nations unies et au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), pour la construction d'une gouvernance mondiale de l'IA.