Hausse des admissions en médecine : le gouvernement salue la décision du tribunal, les médecins protestent

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a salué le rejet hier par la Haute Cour de Séoul de la demande de la suspension de son projet d’augmenter le numerus clausus en médecine. Dans un briefing, ce matin, il s’est félicité de la décision du tribunal, soulignant qu’il finalisera rapidement les procédures relatives aux admissions 2025.L’exécutif a également exhorté les médecins résidents qui ont démissionné dans le cadre de l’action collective à remettre leur blouse. Et d’ajouter qu’il prendra des mesures afin d’accroître le niveau d’éducation médicale de la Corée du Sud à la hauteur des autres pays développés.Du côté de l'Association coréenne des médecins (KMA) et de celles des professeurs du domaine, elles ont toutes deux averti que le plan gouvernemental mènera, à l'avenir, au grand péril du bien-être public. Dans un communiqué publié cet après-midi, elles ont déclaré que la décision de la Justice ne fera que conduire les étudiants, les résidents et les universitaires à quitter les services médicaux essentiels.Les représentants du secteur médical ont d’ailleurs réclamé à l’exécutif de rendre publics tous les documents relatifs au processus de décision de la hausse des places en faculté de médecine, prétendant que ce dernier n’a jamais discuté de leur validité avec les commissions concernées.