Photo : YONHAP News

Ce lundi, il fait beau sur une grande partie de territoire sud-coréen, malgré quelques nuages gris qui sont de la partie à Suwon et Daejeon ce matin, et qui se généraliseront sur toute la moitié nord cet après-midi.Concernant les températures, ce matin il fait entre 14 et 16°C sur tout le territoire avec une maximale de 17°C pour l'ile méridionale de Jeju. Il fait 16°C à Séoul et Gangneung et également 17°C à Busan dans le sud du pays.Dans la seconde partie de journée, le mercure oscillera entre 20 et 30°C. En effet, il fera 20°C à Gangneung, 23°C à Séoul, de 26 à 28°C dans les régions intérieures et même 30°C à Daegu.