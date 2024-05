Les patients doivent désormais confirmer leur identité pour recevoir des soins

Photo : KBS News

Il faudra désormais se munir d'une pièce d'identité pour se faire soigner dans les cabinets médicaux et les hôpitaux en Corée du Sud. Le ministère de la Santé et du Bien-être social a annoncé l'application de cette mesure à compter d'aujourd'hui, dans l'amendement de la loi sur la Caisse nationale de l'assurance maladie.En vertu de cette mesure, les médecins de ville et les établissements de soins devront à présent vérifier soit la pièce d'identité, soit le permis de conduire, soit le passeport de l'assuré. Le certificat de signature électronique ou la pièce d'identité numérique sont également valables. L'objectif : être certain que la personne demandeuse de soins soit bien celle qu'elle prétend être.Cette mesure a été introduite afin de réduire les risques d'usurpation d'identité ou de fraude, souvent perpétrés par des personnes n'ayant pas d'assurance et souhaitant bénéficier des différents avantages des services médicaux sud-coréens. En effet, les autorités sanitaires ont recensé 35 000 cas d'usurpation d'identité par an ces cinq dernières années.Un certain chamboulement dans les services reste cependant à prévoir, faute de consultations avec les parties prenantes. Le milieu médical est d'ailleurs mécontent du fait qu'il s’expose lui aussi à une amende, s'il ne vérifie pas correctement l'identité des patients.Au delà de ces critiques, le gouvernement devra se pencher également sur la sécurité de l'utilisation de pièces d'identité mobiles.