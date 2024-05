L'exécutif désigne le 14 juillet « Journée nationale des transfuges nord-coréens »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va promulguer l’amendement au « Règlement concernant diverses journées commémoratives ». Et c'est dans ce cadre que le 14 juillet sera désigné comme la « Journée des transfuges nord-coréens ». C'est ce qu'a annoncé le ministère de l’Administration et de la Sécurité publique, qui a expliqué publier cet amendement demain.Le 14 juillet 1997 est le jour où a été appliquée pour la première fois la loi sur la « Protection et soutien à l'installation des réfugiés nord-coréens », qui définit leur statut juridique et le soutien à leur établissement.Le ministère de la Réunification a annoncé qu'avec l’introduction de cette journée, diverses activités seraient préparées, telles que des cérémonies commémoratives et la création de monuments pour se souvenir des personnes ayant fait défection et ayant perdu la vie pendant leur fuite.De plus, il a ajouté que chaque année, le 14 juillet serait commémoré sous la direction du ministère de la Réunification, avec pour objectif de promouvoir l'intégration et la culture de l'unité entre les résidents du Nord et du Sud.