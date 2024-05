18 Mai : Yoon veut perpétuer l'esprit du Mouvement de démocratisation de Gwangju

Photo : KBS

Le président de la République a déclaré, lors de la cérémonie commémorative du Mouvement de démocratisation du 18 mai, qu'il fallait « partager équitablement les fruits de la croissance et protéger plus solidement les personnes vulnérables de la société. Et ce, afin d'ouvrir une ère où tout le monde, y compris les classes populaires et moyennes, puisse être heureux ».Yoon Suk Yeol a assisté hier à la 44e cérémonie tenue au cimetière national du 18 mai à Gwangju le matin et a déclaré : « pour que les générations futures puissent rêver de demain, nous devons consolider les bases du pays, et à travers cela, avancer vers un avenir prospère et plein d'espoir ». Avant de souligner que c'était ainsi la bonne méthode pour hériter de l'esprit du mouvement de mai et pour honorer les sacrifices et les larmes de Gwangju. Cette dernière s'était unie pour défendre la démocratie et les droits humains il y a maintenant 44 ans et a été qualifiée par le président de « fondation de la liberté et de la prospérité actuelles de la Corée du Sud ».Cependant, Yoon a également fait état de nouveaux défis auxquels était confrontés le pays, et que « les conflits de classe provoqués par l'inégalité économique et l'effondrement de l'ascenseur social accentuent la polarisation sociale, menaçant ainsi la démocratie ». Il a poursuivi en disant que « bien que la liberté politique se soit étendue, de nombreux citoyens ne jouissent toujours pas de la liberté économique », soulignant qu'il est nécessaire de « stimuler rapidement la croissance pour restaurer l'ascenseur social et améliorer le niveau de liberté et de bien-être de tous les citoyens ».Enfin, le président a conclu en s'engageant à préserver l'héritage du Mouvement de démocratisation du 18 mai afin d'avancer vers une Corée du Sud plus grande, tout en prenant soin de la vie des citoyens.La présidence a expliqué que cette année, pour signifier la transmission de l'esprit du 18 mai à travers les générations, le président Yoon a accueilli à l'entrée du cimetière national du 18 mai les représentants des familles endeuillées arrivant en bus avec les descendants des méritants, et les a accompagnés pour l'entrée commune par la « porte de la démocratie », suivie de dépôts de gerbes et d'encens.