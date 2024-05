Julie Turner : il faut lutter contre le travail forcé des nord-Coréens

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis prendront des mesures pour contrer le travail forcé au nord du 38e parallèle ainsi qu'en dehors de ses frontières.Julie Turner, représentante spéciale américaine pour les droits humains en Corée du Nord, en a ainsi fait part lors d'un événement organisé, vendredi dernier à Washington, par le Comité des droits de l'Homme au Nord (HRNK).L'officielle américaine a expliqué que son gouvernement se pencherait notamment sur le travail forcé des nord-Coréens, engagés dans l'industrie minière, la déforestation, la transformation des produits halieutiques ou les TICs, domestiques ou étrangères.Turner a ajouté qu'à cet effet, des différents dispositifs tels que des sanctions, des restrictions des importations et l'émission d'alerte aux entreprises seraient utilisés, tout comme la coopération avec les pays ayant la même position que les Etats-Unis.Pour la représentante, les droits humains dans le pays communiste et la sécurité constituent deux problèmes indissociables, le travail forcé fournissant les ressources nécessaires au développement nucléaire et balistique, ainsi qu'à celui d'armes de destruction massive.L'émissaire américaine s'est de nouveau engagée à soumettre le sujet des droits humains dans l'Etat ermite sur la scène internationale et à tenter de renouer le dialogue avec Pyongyang.