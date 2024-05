La ville de Séoul annonce un plan quinquennal pour attirer des talents et entreprises étrangers

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, ce matin, un plan directeur visant à attirer davantage de talents et d’entreprises étrangers. Dans ce cadre, elle investira 250,6 milliards de wons, soit 169,69 millions d’euros, d’ici cinq ans.La municipalité projette d’abord de faire installer 1 000 talents diplômés de niveaux master ou doctorat en sciences. Et pour les inciter à venir, elle compte attirer les cent premières entreprises internationales, y compris de grandes firmes et des licornes des technologies. Elle sélectionnera, d’ailleurs, dix universités spécialisées en technologies de pointe et leur accordera une aide financière avec un budget annuel allant jusqu’à 1,5 milliard de wons, ou 1,02 million d’euros, et, ce pendant trois ans.Ce n’est pas tout. La capitale sud-coréenne tiendra le « Salon des études à Séoul » deux fois par an à l’étranger. Sa première édition est prévue en juillet à Jakarta, en Indonésie.En plus, la ville embauchera des travailleurs étrangers dans les domaines qui souffre notamment de manque de main d’œuvre, tels que les soins de santé et la garde d’enfants. Elle lancera un projet pilote des travailleurs de ménage étrangers à partir de septembre. Il s’agit d’un programme qui consiste à employer cent Philippins, âgés de 24 à 38 ans, et à leur permettre de travailler dans des ménages. La ville prévoit également de recruter des assistants de soins étrangers.Enfin, la ville, qui compte 440 000 étrangers, offrira à ces derniers les mêmes services de grossesse, d’accouchement et de soins que ceux dont les sud-Coréens bénéficient actuellement. Le nombre de personnes concernées par les services avant et après l’accouchement, dont ceux d’interprétation, les examens médicaux et le test de dépression, passera de 1 500 cette année à 3 000 en 2028. La municipalité prendra en charge la moitié des frais perçus des garderies qui accueillent les enfants étrangers de 3 à 5 ans. Quant au logement, la ville de Séoul augmentera le nombre d'agences immobilières destinées aux étrangers à 414 d’ici 2028, contre 239 en 2024.